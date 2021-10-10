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7.5 مليار ريال تداول.. مؤشر الأسهم يغلق عند مستوى 11566 نقطة

7.5 مليار ريال تداول.. مؤشر الأسهم يغلق عند مستوى 11566 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 25.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة  205 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات كيمانول، والراجحي، والخزف السعودي، والحمادي، وينساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والأسماك، والوطنية، وتكوين، وعناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و 9.65% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وكيان السعودية، ونسيج، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 554.04 نقطة ليقفل عند مستوى 23010.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315 ألف سهم تقاسمتها 1476 صفقة.

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