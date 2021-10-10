«خدعة ماكرة».. متسوق يحتال على أمازون بـ290 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة

تواصل – وكالات:

يواجه متسوق من موقع “أمازون” الأمريكي عقوبة سجن تصل لـ20 عاما بتهمة الاحتيال بقيمة 290 ألف دولار يقول مدعون إنه اشترى من الموقع منتجات باهظة الثمن ثم أرسل سلعا أرخص بالبريد كإرجاع.

وحسب موقع “businessinsider” قال المدعون في المحكمة إن أحد المتسوقين من موقع “أمازون” اشترى على مدار خمس سنوات منتجات باهظة الثمن بما في ذلك حاسوب “iMac Pro” ثم أرسل سلعا أرخص بالبريد للموقع كمرتجعات وقد تصل عقوبته إلى 20 عاما في السجن بتهمة الاحتيال.

وأظهر ملف للمحكمة أن المتهم هدسون هامريك، من شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أقر الثلاثاء الماضي بأنه مذنب أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية.

وأصدرت وزارة العدل بيانا يوم الثلاثاء قالت فيه إن هامريك يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ولم يرد محامي هامريك العام على الفور على طلب موقع “Insider” للتعليق.

ورفع محامو الولايات المتحدة، اتهامات ضد هامريك في سبتمبر، قائلين إنه شارك في حوالي 300 صفقة احتيالية مع “أمازون”، تضمنت وثيقة الشحن حوالي 270 منتجا وحوالي 250 منها كانت مختلفة جوهريا في القيمة والتي بلغت أكثر من 290 ألف دولار من إجمالي عملية الاحتيال، وفقا لوثيقة الشحن.

وقال المدعون، إن هامريك كان يتبع نمطا بسيطا في الاحتيال، هو طلبه سلعة باهظة الثمن، ثم يقوم بإرجاعها ويرسل منتجا مشابها أقل قيمة بالبريد.

وأضاف المدعون أنه في بعض الأحيان كان يبيع أيضا المنتج الباهظ الثمن، ويحقق له القيمة المرتجعة وقيمة إعادة البيع.

وفي أغسطس 2019 قام هامريك، بشراء حاسوب آبل “آي ماك برو” بسعر 4256.85 دولار، وبعد مرور حوالي أسبوعين، أبلغ “أمازون” بإعادته وطلب استرداد، لكنه أعاد طرازا أقدم بكثير وبرقم تسلسلي مختلف تماما.

وقبل أسبوع من بدء هامريك في إعادة الجهاز إلى “أمازون” باعه على موقع “إي باي”.

وقال المدعون من بين المنتجات التي طلبها هامريك، آلة صنع قهوة بسعر 3536.46 دولارا، وجهاز كمبيوتر محمول للألعاب مقابل 2،776.52 دولارا، وقال ممثلو الادعاء إنه في كل مرة كان يعيد منتجا منخفض القيمة أو طرازا أقدم.

من جهته، قال متحدث باسم “أمازون” لـ” Insider” إن عملاق التكنولوجيا اكتشف الاحتيال المزعوم وأحال القضية إلى القانون.

وأضاف المتحدث: “أمازون” لديها أنظمة مطبقة لاكتشاف السلوك المشبوه، ولا يوجد مكان للاحتيال على الموقع، وسنواصل متابعة جميع التدابير لمحاسبة الجهات السيئة”.