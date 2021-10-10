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بعد مقتل معلمة مسلمة.. تطوير أداة تعقب لحماية النساء الوحيدات من الاعتداء في بريطانيا

بعد مقتل معلمة مسلمة.. تطوير أداة تعقب لحماية النساء الوحيدات من الاعتداء في بريطانيا
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تواصل – وكالات:

طورت خدمة الهاتف البريطانية (BT) جهاز تعقب “Take Me Home خذني إلى المنزل” والذي سيسمح للنساء بالاتصال بنظام تتبع، عقب وقوع أي حادث.

وستتمكن مستخدمات الخدمة، من إدخال عنوان منازلهن ووجهات أخرى في تطبيق الهاتف المحمول، حيث يجب قبل تشغيل التطبيق الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى “888”، والذي سيقوم بدوره بإجراء مكالمة عندما يكون المستخدم بالفعل في الوجهة، وفي حال لم يكن هناك رد، فسيقوم المتعقب بالاتصال بجهات الطوارئ ومن ثم الشرطة، بحسب روسيا اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “BT” فيليب يانسن: “الخدمة الجديدة تسمى مبدئيا (888) أو (خذني إلى المنزل)، ولكن يمكن استخدامها أيضا عند ركوب سيارات الأجرة أو وسائل النقل العام أو أي رحلات أخرى”.

وبدأ المسؤولون التنفيذيون في تطوير التطبيق للتعقب، عقب مقتل مديرة التسويق سارة إيفيرارد، والمعلمة المسلمة سابينا نيسا في شوارع لندن.

وفي أواخر سبتمبر، حكمت محكمة “أولد بيلي” على الشرطي اللندني السابق واين كوزينز بالسجن مدى الحياة لاغتصاب وقتل سارة إيفيرارد (33 عاما)، حيث اختفت سارة أثناء عودتها إلى المنزل مساء 3 من مارس، وبعد أسبوع على الحادث، اعتقل كوزينز بعد أن تم تتبعه عبر كاميرات المرور لسيارة مستأجرة كان يقودها لبعض الوقت في لندن على طول طريق سلكته سارة.

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