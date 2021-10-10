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«أبل» تحسم الجدل حول إزالة البطاقات من Apple Pay

«أبل» تحسم الجدل حول إزالة البطاقات من Apple Pay
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تواصل – فريق التحرير:

علقت شركة “أبل” على الشائعات المنتشرة حول Apple Pay، وقالت في بيان لها: “إن الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تشجع العملاء على إزالة بطاقاتهم من Apple Pay هي ببساطة غير صحيحة”.

وتابعت: “تستمر Apple Pay  في تزويد المستخدمين بطريقة آمنة ومضمونة للدفع”.

وكانت شركة أبل طرحت ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 للبيع رسميا عبر متجرها الإلكتروني، وأزالت الإصدار الأقدم من الساعة.

وكشف موقع “ذا فيرج”، عن قيام عملاق التقنيات الأمريكي بحذف الإصدار الأقدم من الساعة Series 6 من ضمن خيارات الساعات الذكية المطروحة للبيع عبر المتجر الإلكتروني.

ويضيف: حاليا يتوافر ثلاثة موديلات من ساعات أبل الذكية المتاحة عبر المتجر الإلكتروني لأبل.

الموديل الأول هو الإصدار الأحدث للساعة Watch Series 7 بتكلفة تبدأ من 399 دولارا، وموديل ساعة أبل SE، الذي أعلن عنه العام الماضي، ويتوافر بسعر افتتاحي 279 دولار.

والخيار الثالث المتوافر من موديلات ساعات أبل، هو موديل Series 3 الذي طرح للمرة الأولى منذ 3 أعوام بسعر افتتاحي 199 دولاراً.

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