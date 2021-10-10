«حساب المواطن» يوضح تفاصيل الدعم لدفعة شهر أكتوبر

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ47 الخاصة بالدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، اليوم الأحد للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق والذين بلغ عددهم 10.5 مليون مستفيد وتابع، مبينا أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 23 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال منها 877 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47% وشكل الذكـور المستقلون 53% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.