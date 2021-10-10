أمانة جدة تفتح باب التدريب أمام طلاب الجامعات في مختلف الوظائف بـ5 شروط

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إطلاق خدمة التدريب التعاوني لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات بتقديم طلب التدريب في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك من خلال منصة التوظيف والتدريب.

ووضعت الأمانة 5 شروط إذا اجتازها الطالب يمكن قبوله ضمن الخدمة، وهي: أن لا يقل المعدل عن جيد في الفصل الدراسي الحالي لدرجة البكالوريوس، وأن يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني، واجتياز المقابلة الشخصية إن تطلب، وأن يكون المتدرب سعودي/ سعودية الجنسية، وأن يكون الطالب متفرغا من الدراسة خلال مدة التدريب التعاوني.

ويمكنكم الآن تقديم الطلب عبر هذا الرابط: (هنا)