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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أمانة جدة تفتح باب التدريب أمام طلاب الجامعات في مختلف الوظائف بـ5 شروط

أمانة جدة تفتح باب التدريب أمام طلاب الجامعات في مختلف الوظائف بـ5 شروط
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إطلاق  خدمة التدريب التعاوني لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات بتقديم طلب التدريب في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك من خلال منصة التوظيف والتدريب.

ووضعت الأمانة 5 شروط إذا اجتازها الطالب يمكن قبوله ضمن الخدمة، وهي: أن لا يقل المعدل عن جيد في الفصل الدراسي الحالي لدرجة البكالوريوس، وأن يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التدريب التعاوني، واجتياز المقابلة الشخصية إن تطلب، وأن يكون المتدرب سعودي/ سعودية الجنسية، وأن يكون الطالب متفرغا من الدراسة خلال مدة التدريب التعاوني.

ويمكنكم الآن تقديم الطلب عبر هذا الرابط: (هنا)

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