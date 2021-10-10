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دولة أوربية ثالثة تنضم لقافلة  منع استخدام لقاح موديرنا للشباب

دولة أوربية ثالثة تنضم لقافلة  منع استخدام لقاح موديرنا للشباب
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تواصل- فريق التحرير

بسبب مخاوف تلحق بالشباب، جراء اللقاح، انضمت فنلندا أمس إلى جارتيها السويد والدنمارك في قرار تعليق استخدام لقاح موديرنا الأمريكي على الشباب.

وأعربت فنلندا عن مخاوفها، من إصابة المتلقين بالتهاب عضلة القلب.

وفي التفاصيل فقد أعلن المعهد الفنلندي للصحة أن لقاح فايزر- بيونتك، سيدون بديلا لموديرنا، وذلك للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

يأتي هذا بعد قرار الحكومة السويدية الأسبوع الماضي أن أي شخص ولد بعد سنة 1990 لن يمنح لقاح موديرنا.

ولحقت بالسويد الدنمارك، حيث أكدت عدم منح لقاح  موديرنا لأي شخص دون الـ 18 عاما، لكنها تراجعت أمس الأول الجمعة، وقررت استئناف إعطاء موديرنا.

يذكر أن العلماء أكدوا أنه على رغم حدوث التهاب القلب لعدد ممن تم تطعيمهم من تلك الفئة، إلا أن مخاطره تظل صغيرة جداً، ولا تحدث إلا بعد حقن الإبرة الثانية.

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