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«وكيل الخارجية»: إصدار تأشيرات الحج والعمرة عبر الهواتف الذكية.. تطبيق جديد (فيديو)

«وكيل الخارجية»: إصدار تأشيرات الحج والعمرة عبر الهواتف الذكية.. تطبيق جديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، تميم الدوسري، إن تطبيق التسجيل الذاتي يمكن الحجاج والمعتمرين من تكملة إجراءاتهم دون الذهاب إلى سفارات المملكة.

وأكد في مداخلة مع “قناة العربية” أنه بموجب التطبيق سيتمكن الحاج والمعتمر من تسجيل الخصائص الحيوية والسمات ذاتياَ في جميع المراحل؛ من بصمة الأصابع، وبصمة العين، وبصمة الوجه، ومن ثم تُستكمل بعدها عملية إصدار التأشيرة.

وأوضح أن جميع الإجراءات التي كان يقوم بها الحاج والمعتمر في السابق ستتم عن طريق التطبيق، ما يختصر الوقت والجهد؛ كون العمليات تتم عبر الهواتف الذكية.

 

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