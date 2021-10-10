تعرّف على الفرق بين القلق الطبيعي والمرضي.. كيف يبدو وبما يتصف؟

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نشر حساب “مجلس الصحة الخليجي” انفوجراف يوضح الفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضي.

وأوضح الانفوجراف، أن القلق الطبيعي يظهر في مواقف الحياة اليومية من خلال المحفزات الخارجية، وكذلك فترة الامتحانات ومقابلات العمل.

وأشار إلى أن القلق الطبيعي ينتهي بانتهاء الموقف، وأنه قابل للتكيف، وقليل الحدة، وقد يكون بسبب أو بدون سبب، ويحسن الأداء.

أما القلق المرضي يظهر على شكل توتر وارتباك مستمر يعيق الحياة اليومية، ويكون مستمراً ومزمناً وغير قابل للتكيف، وعالي الحدة، وقد يكون بسبب أو بغير سبب، كما يضعف الأداء ويسبب الهم والتوتر.