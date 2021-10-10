الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

العراق.. مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار بمركز انتخابي

العراق.. مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار بمركز انتخابي
0

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد، تعرض مركز انتخابي لهجوم مسلح.

وبحسب ما ذكره موقع السومرية عن مصدر أمني  فقد وقع الهجوم  في أطراف ناحية السعدية شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأضاف أن مدرسة المهتدي بالله الواقعة في منطقة حمرين، تعرضت لهجوم بإطلاق نار”.

كما أفاد المصدر أن جنديين قد أصيبا جراء الهجوم، منوها أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث لتأمين عملية التصويت.

فيما نفى مصدر أمني لقناة الحدث، إصابة جنديين في الهجوم المسلح على المركز الانتخابي.

ونقلت مصادر لقناة “العربية”، أنه جرى إطلاق النار بالخطأ في مركز انتخابي في ديالى، وقُتل فيه شرطي وأصيب آخر.

مواد ذات صلة

مقتل 40 من قوات النظام السوري وإصابة 80 آخرين إثر هجوم مسلح بإدلب

مقتل 40 من قوات النظام السوري وإصابة 80 آخرين إثر هجوم مسلح بإدلب

محاولة انقلاب في إثيوبيا وإصابة رئيس الأركان

محاولة انقلاب في إثيوبيا وإصابة رئيس الأركان

هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)

هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة