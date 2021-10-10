قريباً.. واتساب يتيح ميزة جديدة ينتظرها مستخدموه

تواصل – فريق التحرير:

يعمل مطورو تطبيق واتساب WhatsApp، على اختبار الكثير من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم بالخدمة، حيث ستسمح أحدث مزاياه التي تم رصدها في اختبار تطبيق المُراسلة للمستخدمين بإخفاء صور ملفاتهم الشخصية من بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم.

ووفقاً لما ذكره موقع “indiatoday”، فإن تطبيق واتساب، يتضمن خيارات مخصصة لإخفاء صور ملفهم الشخصي على الخدمة، من الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، بالإضافة إلى خيار إخفاء الصور من الجميع “لا أحد”.

وبحسب متعقب ميزات واتساب Wabetainfo، قد يتضمن التطبيق قريباً قائمة إخفاء الملف الشخصي على التطبيق خيار جديد لإخفاء صورة الملف الشخصي من “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..”.

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع “Wabetainfo”، بأن واتساب يختبر خيار إخفاء صور ملفات التعريف الخاصة بهم من جهة اتصال محددة على إصدار التجريبي من التطبيق على أندرويد.

وتشير لقطة الشاشة إلى أن خيار واتساب الجديد “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” تعمل الخدمة على إضافته لميزة آخر ظهور Last Seen أيضًا، حيث سيصل نفس الخيار لصورة الملف الشخصي وقسم حول أيضًا.