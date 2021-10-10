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مصرع 19 مظلياً في تحطم طائرة روسية

مصرع 19 مظلياً في تحطم طائرة روسية
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تواصل – وكالات:

أعلنت وسائل إعلام روسية عن سقوط طائرة بمنطقة تتارستان، مما أسفر عن مقتل عدد من طاقمها، حيث يقدر عدد ركابها بـ23 شخصا.

وبحسب ما ذكره وقع روسيا اليوم فقد سقطت الطائرة التي كانت تقل مظليين اليوم في منطقة منزلينسك في تتارستان.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، بينما يبقى مصير آخرين مجهولا.

كما ذكرت عن مصدر في خدمة الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى أن هناك قتلى ويجري تحديد عددهم مع استمرار عملية الإنقاذ.

ونوهت أن الطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية.

 

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