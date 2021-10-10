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«دون إضافات».. أطباء يحددون أفضل أنواع قهوة الصباح

«دون إضافات».. أطباء يحددون أفضل أنواع قهوة الصباح
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تواصل – وكالات:

تعتبر القهوة من أشهر مشروبات الإفطار، لكن ليس جميع أنواع القهوة مناسبة للوجبة الأولى.

يمكن أن يكون نوع واحد فقط من الشراب المنعش مفيدًا في الصباح. وهو حبوب البن السوداء العادية بدون إضافات. هذه القهوة هي التي تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب. تقل احتمالية الإصابة بمثل هذا المرض بنحو ثلاث مرات عند شرب كوبين من هذا المشروب يوميًا، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

يعمل السكر والقشدة وأي إضافات أخرى على تحييد فوائد قهوة الصباح، كما ترفع الحلويات مع القهوة من مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعل الشخص يرغب في تناول المزيد من السكر.

وتزيل القهوة السوائل من الجسم، لذا فإن شربها في الطقس الحار يمكن أن يضر الإنسان. ونصحت طبيبة أمراض القلب آيات خاشيروفا بتعويض كل كوب من هذا المشروب بكوب من الماء.

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