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رسمياً.. بدء قرار منع دخول غير المحصنين للمنشآت والأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

دخل قرار وزارة الداخلية الخاص باشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة، حيز التنفيذ رسميا بدءا من السادسة صباح اليوم الأحد.

وشددت وزارة الداخلية، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المُعتمدة من وزارة الصحة سيتم تطبيقه عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية.

وأوضح الوزارة في بيان رسمي، أن ذلك يشمل أيضاً دخول المناسبات العلمية أو الاجتماعية، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأشارت إلى أنه يُستثنى من هذا القرار الفئات المُستثناة من أخذ اللقاح وفقاً لما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

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