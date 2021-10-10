الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة تكشف عن فاكهة تحسن عملية التمثيل الغذائي

دراسة تكشف عن فاكهة تحسن عملية التمثيل الغذائي
0

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة “نيهون كيزاي” اليابانية، عن فاكهة تحسن عملية التمثيل الغذائي وتعيد وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها.

وأوضحت الصحيفة أن تناول الأفوكادو يوميًا يحسن عملية التمثيل الغذائي ويعيد وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها.

ويشير مؤلف المقال إلى دراسة أجراها علماء أمريكيون، شارك فيها 163 مريضًا من جنسين مختلفين، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا. ويلاحظ أن مؤشر كتلة الجسم للأشخاص كان 25 على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين مع نفس المدخول اليومي من السعرات الحرارية، ولكن في المجموعة الأولى، تناول الرجال 175 غرامًا إضافيًا من الأفوكادو وأكلت النساء 140 غرامًا.

وأظهرت النتائج أنه مع الاستهلاك اليومي لهذه الفاكهة، تلقت المجموعة الأولى 20 غرامًا أكثر من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، و14 غرامًا أكثر من الألياف الغذائية و300 سعرة حرارية أكثر من المجموعة الثانية.

بعد تحليل البراز، وجد الخبراء أن الأفوكادو تحسن تنوع البكتيريا في الأمعاء، وهو أمر ذو أهمية خاصة، حيث أن الانخفاض في هذا المؤشر يثير تطور بعض الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

كما وجد الخبراء في المجموعة الأولى الكثير من البكتيريا التي تخمر وتفكك الألياف الغذائية، في حين أن عدد الأحماض الصفراوية التي تؤدي إلى التهاب الأمعاء، على العكس من ذلك، تبين أنها أقل.

مواد ذات صلة

5 أطعمة صحية تحتوي على حمض الفوليك.. ضرورية للحوامل

5 أطعمة صحية تحتوي على حمض الفوليك.. ضرورية للحوامل

دراسة تكشف تأثير تناول الأفوكادو يوميا على التخلص من دهون البطن

دراسة تكشف تأثير تناول الأفوكادو يوميا على التخلص من دهون البطن

أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح

أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح

4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية

4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة