دراسة تكشف عن فاكهة تحسن عملية التمثيل الغذائي

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة “نيهون كيزاي” اليابانية، عن فاكهة تحسن عملية التمثيل الغذائي وتعيد وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها.

وأوضحت الصحيفة أن تناول الأفوكادو يوميًا يحسن عملية التمثيل الغذائي ويعيد وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها.

ويشير مؤلف المقال إلى دراسة أجراها علماء أمريكيون، شارك فيها 163 مريضًا من جنسين مختلفين، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا. ويلاحظ أن مؤشر كتلة الجسم للأشخاص كان 25 على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين مع نفس المدخول اليومي من السعرات الحرارية، ولكن في المجموعة الأولى، تناول الرجال 175 غرامًا إضافيًا من الأفوكادو وأكلت النساء 140 غرامًا.

وأظهرت النتائج أنه مع الاستهلاك اليومي لهذه الفاكهة، تلقت المجموعة الأولى 20 غرامًا أكثر من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، و14 غرامًا أكثر من الألياف الغذائية و300 سعرة حرارية أكثر من المجموعة الثانية.

بعد تحليل البراز، وجد الخبراء أن الأفوكادو تحسن تنوع البكتيريا في الأمعاء، وهو أمر ذو أهمية خاصة، حيث أن الانخفاض في هذا المؤشر يثير تطور بعض الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

كما وجد الخبراء في المجموعة الأولى الكثير من البكتيريا التي تخمر وتفكك الألياف الغذائية، في حين أن عدد الأحماض الصفراوية التي تؤدي إلى التهاب الأمعاء، على العكس من ذلك، تبين أنها أقل.