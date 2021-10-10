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أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة.. توقعات طقس اليوم الأحد على مختلف مناطق المملكة

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة.. توقعات طقس اليوم الأحد على مختلف مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

سحب رعدية ممطرة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

توقعات الحصيني

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة من جازان ومرتفعات مكة والباحة وعسير.

كما توقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة، والمدينة، وحائل، والشرقية.

درجات الحرارة

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