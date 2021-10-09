أفضل مواسم المملكة.. الزعاق:  «الوسم» يبدأ الثلاثاء ويستمر هذه الفترة

تواصل- وكالات:

قال الخبير في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن موعد موسم الوسم في المملكة، يبدأ يوم الثلاثاء القادم، موضحًا سبب تسميته بهذا الأسم وأبرز النباتات التي تخرج فيه، مؤكدًا أنه يعد أفضل مواسم المملكة.

وقال “الزعاق” في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : إننا الآن في آخر أيام الموسم الصفري، وأنه أشد المواسم صعوبة على مرضى الجيوب الأنفية، إذ تم تسميته بهذا الاسم بسبب اصفرار الشمس من الغبار والأتربة المتكونة فيه”.

وأضاف أن “الوسم” هو أهم المواسم طوال العام، بسبب الأحوال الجوية فيه التي تتميز بالإعتدال، وأن البرودة تبدأ في الظهور خلاله، وأنه يتوافق مع شهر ربيع الأول الجاري، وتم تسميته بهذا الاسم لأن الأمطار التي تنزل فيه تسم النباتات في التربة، وتجعلها تنمو بسرعة أكبر.

وأشار “الزعاق”، إلى أن مدة موسم “الوسم” 52 يومًا وهذا من ناحية الحساب، أما من ناحية التأثير فمدته 90 يومًا، ومعني تأثيريًا أي أن الأمطار إذا نزلت خلال الـ 90 يومًا فيكون شأنها شأن أمطار الوسم فجميعها وسم.