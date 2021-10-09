5 علامات تحذيرية مبكرة لاضطراب «الغدة الدرقية» لدى النساء

تواصل – وكالات:

الغدة الدرقية، هي عضو على شكل فراشة يقع في مقدمة العنق، وهو مسؤول عن إنتاج هرمونات مهمة، مثل هرمونات ثلاثي اليودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (T4)، والتي تنظم الوظائف الحيوية مثل فقدان الوزن، والتمثيل الغذائي، والطاقة والحفاظ على صحة البشرة والشعر، والتأثير على درجة حرارة الجسم.

ويعتبر هرمون الغدة الدرقية (TSH) هرموناً مهماً آخر، يوجه الغدة الدرقية إلى إنتاج المزيد من مستويات T3 و T4. وبالتالي، فإن أي نقص أو زيادة في هذه الهرمونات المهمة يمكن أن يؤدي إلى فرط النشاط أو خمول النشاط، ويؤدي إلى اضطراب الغدة الدرقية.

عندما تتقلب مستويات الهرمونات بشكل مفاجئ، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تكون عميقة جدًا لدى النساء، وتؤثر أيضًا على الوظائف الحيوية الأخرى.

فيما يلي مجموعة من الأعراض المبكرة التي تدل على اضطراب الغدة الدرقية لدى النساء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1 – نقص أو زيادة غير مبررة في الوزن.

2 – اسمرار طيات الجلد حول الرقبة.

3 – صعوبة النوم.

4 – القلق والعصبية وضبابية الدماغ.

5 – تغيرات في الدورة الشهرية.