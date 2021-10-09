«التعليم» تنشر جداول الحصص الدراسية من الأسبوع السابع لجميع المراحل

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع السابع، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع السابع، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت وزارة التعليم أيضا جدول الحصص للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع السابع، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع السابع .

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/WL6fg7MFt9 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/mOQHme7VNz — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/rYvaS5KZRK — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/v9GaYysjBm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/0Pk1wQG62y — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/wyXPMs9wSg — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع السابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/scY0qJLKDh — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 9, 2021