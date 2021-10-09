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قنابل صوتية واعتقالات.. شاهد اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في القدس

قنابل صوتية واعتقالات.. شاهد اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في القدس
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تواصل- فريق التحرير:

هاجمت قوات دولة الاحتلال ، مساء اليوم السبت، عددًا من المواطنين الفلسطينيين وواعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت منهم 4 مواطنين، قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة أن قوات الاحتلال هاجمت عددا من الشبان المقدسيين أثناء تواجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكلاب البوليسية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل 4 منهم.

كما لاحقت قوات الاحتلال الشبان في شارع السلطان سليمان بالقدس، بعد أن أجبرتهم على مغادرة باب العامود بالقوة.

وتخلل الاشتباكات قيام قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والغازية على الشبان والمنازل.

 

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