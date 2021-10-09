مرض غامض يصيب المئات بالسفارة الأمريكية في ألمانيا.. ما الأمر؟

تواصل- وكالات:

تجري الشرطة الألمانية في برلين تحقيقات موسعة، بعد أن اشتكى موظفون في السفارة الأمريكية من أعراض ما يعرف بـ”متلازمة هافانا”.

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي عن الشرطة فإن التحقيق بدأ في إمكانية استهداف موظفي السفارة بتأثيرات صوتية خاصة في أغسطس الماضي.

يأتي هذا بعدما اشتكى أكثر من 200 مسؤول أمريكي من معاناتهم من أعراض المتلازمة قبل 5 أعوام.

من جهته تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة بالوصول إلى حقيقة المتلازمة ومن يقف وراءها.

وجاء تعهد بايدن، بعد توقيعه مشروع قانون يكفل رعاية صحية أفضل ومساعدات مالية لضحايا الظاهرة، لكنه وصفها بأنها ظاهرة “صحية شاذة”.

وفي التفاصيل أيضا فقد أفاد تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية أن العديد من موظفي السفارة الأمريكية في برلين قدموا تقارير عن معاناتهم من أعراض المتلازمة.

كما نقلت وكالة أنباء رويترز عن متحدث باسم السفارة أن السلطات الأمريكية تحقق في حوادث في أنحاء متعددة من العالم، رافضا التعليق على تحقيقات الشرطة الألمانية.