الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد تدمير 800 منزل.. «أنهار من الحمم» تجرف مزيداً من مباني «لا بالما» الإسبانية

بعد تدمير 800 منزل.. «أنهار من الحمم» تجرف مزيداً من مباني «لا بالما» الإسبانية
0

تواصل- وكالات:

لا تزال الخسائر متوالية في البنى التحتية، بسبب البركان الذي ضرب جزيرة لا بالما الإسبانية – إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي- الشهر الماضي.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد واصلت أنهار من الحمم البركانية جرف المزيد من المباني بالقرب من البركان الثائر على الجزيرة يوم السبت.
وفي التفاصيل التي تناقلته وسائل الإعلام، فقد اشتدت مأساة السكان مع مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق، وذلك اثناء جرف أنهار من الحمم للمنازل.
وتقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في إحدى القرى.
وكانت ثورة البركان قد بدأت في يوم 19 سبتمبر الماضي، حيث دمر البركان أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6000 نسمة لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة.
كما جرفت الحمم أكثر من 370 فدانا من الأراضي الزراعية معظمها مزارع موز، وهو أحد المحاصيل الرئيسية بالجزيرة.
وأسفر ثوران البركان عن إغلاق مطار لا بالما منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>