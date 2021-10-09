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لقطات من ختام التدريب البحري المشترك مع باكستان

لقطات من ختام التدريب البحري المشترك مع باكستان
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تواصل- واس:

اختتمت اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط نسيم البحر -13 بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية في مياه بحر العرب، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، التي تأتي في إطار تعزيز وترسيخ للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن سفن جلالة الملك المشاركة في التمرين نفذت العديد من العمليات البحرية المختلفة بين القطع البحرية السعودية والباكستانية، كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام والتشكيلات البحرية وتدريبات التعامل مع هجوم الزوارق السريعة، وتدريبات مختلفة على سطح السفن أثناء الإبحار، واختتمت العمليات البحرية برماية الصواريخ من السفن، ومقاتلات القوات الجوية على الأهداف المتحركة والثابتة، على المدى المتوسط والبعيد وما وراء الأفق.

وبين اللواء ساجر أن التمرين حقق جميع الأهداف المرسومة والمخطط لها، وأظهر المشاركون من القوات البحرية والجوية السعودية في التمرين احترافية وجاهزية قتالية عالية، وإتقانا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين؛ لتحقيق أهداف التمرين المختلفة،

كتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وصقل وتطوير المهارات للمشاركين، وتعزيز العمل المشترك ما بين القوات البحرية والقوات الجوية لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك في مسرح عملياتها في بحر العرب.

يذكر أن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقف على التمرين، وتابع مجرياته بكل دقة، والتقى بالمشاركين وحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يدل على أهمية هذا التمرين لتوثيق أواصر التعاون العسكري بين البلدين، والذي يعتبر النسخة الثالثة عشرة من سلسلة مناورات نسيم البحر بين القوات البحرية للبلدين .

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