اشتراط «الجرعتين» لاستخدام وسائل النقل والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غداً

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويناقش ما يلي:
• الأوضاع العالمية
• المؤشرات الوبائية
• مستجدات اللقاح
• أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا
• أبرز الإحصائيات الصحية
كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل ويناقش ما يلي:
– اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل للنقل العام
– أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة
– الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية