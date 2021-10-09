اشتراط «الجرعتين» لاستخدام وسائل النقل والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غداً

11:29

«وَذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَيهِ فَنادى».. تلاوة تأسر القلوب للشيخ ماهر المعيقلي