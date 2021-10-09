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اشتراط «الجرعتين» لاستخدام وسائل النقل والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غداً

اشتراط «الجرعتين» لاستخدام وسائل النقل والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غداً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويناقش ما يلي:

• الأوضاع العالمية

• المؤشرات الوبائية

• مستجدات اللقاح

• أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا

• أبرز الإحصائيات الصحية

كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل ويناقش ما يلي:

– اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل للنقل العام

– أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة

– الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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