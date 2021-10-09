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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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القبض على مواطن مارس عمليات احتيال بقيمة 35 ألف ريال بمكة

القبض على مواطن مارس عمليات احتيال بقيمة 35 ألف ريال بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم،حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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