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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف شاغرة في هيئة «الطيران المدني».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في هيئة «الطيران المدني».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في (الرياض، جدة)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظــائف:

1- أخصائي نظم. (جدة)

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، هندسة نظم المعلومات، علم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– مهارة الاتصال لفظيا وكتابيا باللغتين العربية والإنجليزية.

2- كبير أخصائيين التحول الرقمي. (الرياض)

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة مشاريع، إدارة الأعمال، إدارة نظم المعلومات) او ما يعادلها.

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

التقديم:

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــأ).

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