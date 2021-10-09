وظائف شاغرة في هيئة «الطيران المدني».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في (الرياض، جدة)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظــائف:

1- أخصائي نظم. (جدة)

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، هندسة نظم المعلومات، علم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– مهارة الاتصال لفظيا وكتابيا باللغتين العربية والإنجليزية.

2- كبير أخصائيين التحول الرقمي. (الرياض)

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة مشاريع، إدارة الأعمال، إدارة نظم المعلومات) او ما يعادلها.

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

التقديم:

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــأ).