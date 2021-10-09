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شاهد.. تدفق شلالات «الشبحة» بعد أمطار غزيرة بالمدينة

شاهد.. تدفق شلالات «الشبحة» بعد أمطار غزيرة بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول جريان شلالات “مرتفعات الشبحة” غرب العيص بمنطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

 

 

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