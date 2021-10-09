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بالصور.. أمير منطقة جازان بالنيابة يزور المصابين في استهداف مطار الملك عبدالله

بالصور.. أمير منطقة جازان بالنيابة يزور المصابين في استهداف مطار الملك عبدالله
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تواصل- فريق التحرير:

قام سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، بزيارة المصابين في استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، من قبل مليشا الحوثي.

ونشر حساب إمارة منطقة جازان، صورًا من زيارة أمير المنطقة بالنيابة، المصابين بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم عقب الهجوم العدائي الذي استهدف مطار الملك عبدالله بجازان، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ،وأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء أمس،الجمعة، أن مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبد الله في جازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح التحالف ، أن الهجوم تسبب في 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من قبل الجهات المختصة.

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