الحبس عامين لطبيب مصري أمر ممرضاً بالسجود لكلب

تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة مصرية، حكمًا على الطبيب الذي أمر ممرضاً يعمل لديه بالسجود لكلبه ، في مشهد أثار غضب الرأي العام في مصر بعد انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد عاقبت المحكمة الاقتصادية، الطبيب عمرو خيري، أستاذ ورئيس قسم العظام بأحد المستشفيات الكبرى، وشخصين آخرين، بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالتنمر على الممرض، عادل سالم، ومطالبتهم له بالسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون الثلاثة أثناء التنمر على الممرض ومطالبته بالسجود للكلب.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول، واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، وذلك بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلاً عن اتهامهم بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويراً لواقعة التنمر دون رضاه، ما انتهك خصوصية المجني عليه، واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل أمام المتهمين، مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.