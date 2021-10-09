خبير سيارات: العزل الحراري يباع بـ 6 أضعاف قيمته ولا يوجد عزل أعلى من 50%

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أوضح خبير السيارات عادل فلاته أن العزل الحراري للسيارات يباع بـ 6 أضعاف قيمته للمستهلك ولا يوجد عزل أعلى من 50% بالسوق.

وأضاف أن هناك محلات تقول إن نسبة العزل الحرارية لديها 99% ويتم تظليل السيارة عندهم، موضحا أن كل منتج له معايير محددة ونسب عزل محددة فيما يتعلق بالعزل الحراري.

وتابع فلاته أن نسبة 99% هي نسبة مستحيلة والمقصود بها هي نسبة عزل الأشعة فوق البنفسجية ، ولا تمثل شيء بالنسبة لنسبة العزل الحرارية.

ولكن هذه المعلومات تستغلها بعض المحلات وبعض الشركات ويتم تضليل المستهلك من خلالها ، ولكن العزل الحراري في العوازل لا تتجاوز 50%، ولكن هذه المعايير تُخبأ على المستهلك وفقط يتم إظهار المعايير العالية على أساس أنها نسب العزل الحراري.