دولة الاحتلال تتراجع عن قرار السماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى

تواصل- فريق التحرير:

أصدر قاضٍ بمحكمة تابعة لدولة الاحتلال حكماً بإلغاء قرار السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية والذي أثار غضب المسلمين.

وأعاد القاضي العمل بمنع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي لاغياً بذلك قرار قاضية في محكمة الصلح بالمدينة.

يأتي هذا بعدما تصاعدت اقتحامات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وأداء الصلوات فيها.

وكانت قاضية قد سمحت ،الخميس الماضي ، لليهود بأداء صلوات صامتة في باحة الأقصى معتبرة أن ذلك لا يشكل خطراً على الأمن العام.

يذكر أن شرطة دولة الاحتلال كانت قد منعت الحاخام من التوجه إلى باحات المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، لأجل الصلاة فيها، ما دفع القاضية، لإصدار قرار بعودة الصلاة، وهو ما تم إلغاؤه أمس الجمعة.