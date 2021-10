تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة انستغرام، عن عودة التطبيق للعمل بعد عطل جديد استمر لساعات.

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه قد تم إصلاح المشكلاتا لتقنية التي أدت لتعطله منذ قليل.

كما قدم اعتذاره لجميع المستخدمين، شاكراً لهم صبرهم على العوائق التي حالت بينهم وبين الدخول لحساباتهم.

things have been fixed, and everything should be back to normal now. thank you for bearing with us (and for all the memes this week 🙃)

— Instagram Comms (@InstagramComms)October 8, 2021