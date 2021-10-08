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فيديو مهم عن وجود فرق في نسبة السكر بين أصناف التمر

فيديو مهم عن وجود فرق في نسبة السكر بين أصناف التمر
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تواصل – فريق التحرير:

نشر استشاري أمراض الروماتيزم، الدكتور عبدالعزيز الخلف، مقطع فيديو للخبير الأستاذ عبدالعزيز التويجري وهو يتحدث عن معلومات بشأن نسبة السكر في التمر وأنها تختلف من صنف إلى أخر.

ويقول التويجري في الفيديو ، إن التمر واحد ولكن الاختلاف يرجع للنضج، وكمثال 16 حبة تمر تعادل 8 حبات رطب وتعادل 4 حبات مجفف وحبتين “مكنوز” من حيث نسبة السكريات فيها.

من جانبه قال الدكتور الخلف، إن ما ورد في الفيديو غير صحيح، مشيراً إلى أن أصناف التمر لا تفرق في نسبة السكر بها.

 

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