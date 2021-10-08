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هل مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي؟.. الدكتور عبدالله فرساني يجيب (فيديو)

هل مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي؟.. الدكتور عبدالله فرساني يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ المساعد في جامعة جازان بكلية العلوم الطبية التطبيقية، الدكتور عبد الله فرساني، العلاقة بين استخدام مزيلات العرق والإصابة بسرطان الثدي.

وقال فرساني، في لقاء عبر قناة “الإخبارية” ، إن نتائج البحث المشترك بين جامعة جازان وجامعة ريدينج البريطانية ، كشفت أنه عند تعرض خلايا الثدي الطبيعية للمواد الموجودة بمزيلات العرق، حدث تغيير في شكل الخلايا العالقة، وزيادة في الحجم، وزيادة في عددها.

وأضاف أنه تم ملاحظة الأثر في الأسبوع الثالث من تعرض الخلايا للمواد الموجودة بمزيلات العرق، مثل أملاح الألمونيوم، و “السيكو مليتكم”، بكافة أنواعه.

وتابع أنه تم إجراء تجارب لتحديد “السمية” في هذه المواد، فتم التوصل إلى أن هذه المركبات عالية السمية، بعد تعرضها للخلايا الطبيعية لمدة ساعة واحدة فقط.

 

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