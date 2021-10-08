طفل فلسطيني يحفظ القرآن الكريم ودواوين السنة النبوية الـ 18 (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دأب طفل فلسطيني على حفظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، وذلك منذ أن كان عمره 6 سنوات.

وأوضح الفلسطيني عبدالله بركات، أنه التحق بمركز منارة الهدى لتحفيظ القرآن الكريم بالأردن، منذ أن كان عمره 6 سنوات، والآن يبلغ من العمر 15 عاماً وقد حفظ القرآن الكريم كاملاً.

وأشار بركات، إلى أنه يحفظ دواوين السنة النبوية الـ 18 وهي ( صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام إسحاق بن راهويه، مسند ابن أبي شيبة، مسند البزار، مسند أبي يعلى، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم، المعاجم الثلاثة للطبراني).

كما أشار إلى أنه يحفظ العديد من المتون العلمية ومنها نواقض الإسلام والأربعون النووية، وأضاف أن الشيخ عبدالمحسن القاسم قد أجازه في هذه المتون.