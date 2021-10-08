برج خليفة يحتفي بمشاركة المملكة في إكسبو 2020 بدبي (صور)

تواصل – واس:

احتفى برج خليفة في دبي بمشاركة المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي”، وذلك من خلال فيديو تعريفي عُرض على واجهة البرج خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهد تفاعلاً وثّقته العدسات ومشاركة الأعداد الغفيرة من الجمهور الذي توافد إلى الساحة المطلة على البرج وسط مدينة دبي.

وضمن أجواء من التشويق والترقب مع إطلالة أولى العبارات التي أضاءت برج خليفة، بدأت بتوجيه سؤال حول ما يعرفه الجمهور عن المملكة العربية السعودية، قبل أن يبدأ عرض الصور التعريفية المتحركة التي سلطت الضوء على ما تتمتع به المملكة من طبيعة غنية ونظم بيئية متنوعة، وتراث عميق الجذور، إلى جانب مواقع سياحية فريدة، تنبع من قيم الضيافة والكرم المتجذرة في الثقافة السعودية الأصيلة، وبما يعكس كرم أهلها وحسن ضيافتهم وترحيبهم بالعالم، بالإضافة إلى الفرص والآفاق الرحبة التي تقدمها المملكة في ظل رؤية “المملكة 2030”.

وأوضح المفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة أن الجناح السعودي بما يضمّه من محتوى إبداعي ليس إلا دعوة للترحيب بالعالم، ودعوة لمشاركة أحلامنا وطموحاتنا نحو مستقبل مشترك ومزدهر للجميع، مجدداً دعوة الجمهور إلى زيارة جناح المملكة العربية السعودية في منطقة الفرص بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، وذلك للتعرف على ما يزيد عن 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، التي ستغطي على مدار ستة أشهر جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن تجربة الأطباق الشهيرة للمطبخ السعودي، والاطلاع على العروض العائلية ومجموعة الفرص الاستثمارية، التي ستسهم في صناعة مستقبل المنطقة والعالم من خلال ما يقدمه جناح المملكة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة.