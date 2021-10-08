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غرفة الشرقية تعلن توفر وظائف برواتب 8 آلاف ريال.. شروط وطريقة التقديم

غرفة الشرقية تعلن توفر وظائف برواتب 8 آلاف ريال.. شروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الشرقية عبر موقع بوابة التوظيف عن توفر 26 وظيفة للرجال والنساء بعدة مجالات وظيفية للعمل في (الدمام، الخبر)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- مصممة جرافيك. (وظيفتان بدوام جزئي – الدمام)

– حاصلة على درجة البكالوريوس فس مجال التصميم الجرافيكي.

– خبرة سابقة في مجال المطاعم.

– تجيد التعامل مع حسابات السوشيال ميديا.

2- مشرف مبيعات. (الخبر)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

3- مدرب. (3 وظائف – الخبر)

– حاصل على شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 8,000 ريال.

4- كاشير. (10 وظائف – الدمام، الخبر)

– حاصل على شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

5- مندوب مبيعات. (10 وظائف – الخبر)

– حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

موعد التقديم:
متاح التقديم من اليوم الجمعة بتاريخ 1443/03/02هـ الموافق بالميلادي 2021/10/08م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف زيارة موقع غرفة الشرقية عبر الرابط التالي :هنا.

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