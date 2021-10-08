اتحاد المحامين العرب: منح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى قرار جائر

تواصل – واس :

أكد اتحاد المحامين العرب أن قرار محكمة دولة الاحتلال منح المتطرفين اليهود حق أداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك هو قرار جائر من كيان محتل، ويمس مشاعر المسلمين، ويؤجج الوضع أكثر مما هو عليه.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى في بيان اليوم أن محكمة الاحتلال لا تملك الحق في إصدار أي قرار يخص هذا الشأن لا من قريب أو بعيد.

وأعرب عن إدانة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب هذا الفعل الجرمي المسلط على الحرمات الدينية بالمسجد الأقصى من طرف المحتل وأنها تطالب كل القوى الحقوقية في العالم بإدانته.