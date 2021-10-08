توضيح مهم من النقل بشأن تعويض مالك المركبة عند تضررها بسبب الطرق

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن الشخص الذي تضررت مركبته بسبب الحفر أو المشكلات على الطرق، يحق له الحصول على تعويض، والإبلاغ عن المشكلات.

وأوضحت الوزارة وفقا للملف الشامل لبلاغات الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بحسب “عكاظ”، أنه في حال تضرر المركبة بسبب حفرة على الطريق ومطالبة مالكها بالتعويض، فسيتم التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة فيتم التواصل مع أمن الطرق، ومن ثَمّ يتم الحصول على تقرير للحادثة، وبعد ذلك يتوجه مالك المركبة إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، ثم يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق.

وبينت الوزارة أن الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها هي الطرق خارج النطاق العمراني، الطرق الترابية، والطرق الزراعية، فيما لا تقع جميع الطرق تحت مسؤوليتها، مثل الطرق داخل الأحياء السكنية فإنها تتبع البلدية، وبعض الطرق التي تتبع الهيئة الملكية.

وأشارت إلى إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات حول الأعمال الأسفلتية، والعيوب في الأسفلت مثل (الحفر، الهبوط، التشققات، التخددات، الانزلاقات)، مبينة أن البلاغات لا تشمل سفلتة الطرق، بل تقتصر على صيانة سطح الأسفلت ومسح الطرق، في حين يجب التوجه إلى فرع الوزارة في المنطقة المعنية لطلب سفلتة طريق ترابي ثم طلب المعاملة.