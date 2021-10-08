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6 أسباب وراء آلام الجزء العلوي من البطن.. عالج نفسك

6 أسباب وراء آلام الجزء العلوي من البطن.. عالج نفسك
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تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني إن آلام الجزء العلوي من البطن ترجع إلى العديد من الأسباب الخطيرة، ألا وهي: القرحة مثل قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، والالتهابات مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس والتهاب بطانة المعدة.

وأضافت الجمعية أن الأسباب المحتملة الأخرى لآلام الجزء العلوي من البطن تشمل القولون العصبي وحصوات المرارة وأمراض الكبد (تليف الكبد أو اليرقان) أو أمراض القلب (الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى أية حال تستلزم آلام الجزء العلوي من البطن استشارة الطبيب على وجه السرعة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها وعلاجه في الوقت المناسب، خاصة إذا كانت حادة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقيء ووجود دم في القيء أو البراز وتعذر التبول أو التبرز وضيق التنفس وآلام بالصدر.

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