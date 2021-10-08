مصر.. لحظة سقوط حلاق من مصعد كهربائي بالدور الـ 12 (فيديو)

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لقي حلاق مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الـ12 في بئر المصعد الكهربائي، بأحد عقارات مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر، حيث تم تداول فيديو للواقعة.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد تبين من تحريات المباحث وكاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة، أن الحلاق انتهى من عمله بعد استدعائه من قبل صاحب العقار، وعندما فتح باب المصعد سقط من الدور الـ12 لوجود المصعد بالطابق الأرضي، بسبب خلل فني، حيث لم يتوقع أن يفتح الباب دون وجود المصعد.

وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحلاق فارق الحياة، وجرى نقل جثته للمستشفى المركزي، لمعرفة سبب الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بتسليم الجثة لأسرة المتوفى لدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.