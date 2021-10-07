الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضباب وأتربة ورياح نشطة.. «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بالجوف والشرقية

ضباب وأتربة ورياح نشطة.. «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بالجوف والشرقية
0

تواصل – فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية ( أبوحدرية -الجبيل – الرياض- الأحساء ).

وقالت “نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كلٍّ من ( أبوعجرم – ميقوع- النبك )، بسبب التقلبات الجوية بالمنطقة.

وقالت “نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع” .

مواد ذات صلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمناطق المملكة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمناطق المملكة

توقعات طقس الخميس.. ضباب خلال ساعات الصباح الباكر وأمطار رعدية على هذه مناطق

توقعات طقس الخميس.. ضباب خلال ساعات الصباح الباكر وأمطار رعدية على هذه مناطق

«أمن الطرق» في أبوعريش يقبض على مخالف يمني ومعه مبلغ يقارب 2.5 مليون ريال (فيديو)

«أمن الطرق» في أبوعريش يقبض على مخالف يمني ومعه مبلغ يقارب 2.5 مليون ريال (فيديو)

الأرصاد: استمرار تأثير الحالة المدارية على بعض مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

الأرصاد: استمرار تأثير الحالة المدارية على بعض مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>