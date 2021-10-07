ضباب وأتربة ورياح نشطة.. «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بالجوف والشرقية

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نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية ( أبوحدرية -الجبيل – الرياض- الأحساء ).

وقالت “نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كلٍّ من ( أبوعجرم – ميقوع- النبك )، بسبب التقلبات الجوية بالمنطقة.

وقالت “نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع” .