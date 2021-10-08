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تحذير من مكمل غذائي شهير.. يسبب مرضاً خطيراً بالقلب

تحذير من مكمل غذائي شهير.. يسبب مرضاً خطيراً بالقلب
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تواصل – وكالات:

سلطت دراسة جديدة الضوء على ضرورة توخي الحذر مع تناول المكملات الغذائية، حيث أن بعض هذه المكونات شائع بشكل كبير ويباع في الأسواق بلا وصفات طبية ولها آثار خطيرة.

ويدعم الكثيرون أجسامهم بالمكملات الغذائية المتنوعة بهدف تحسين البنية الجسدية أو الوظيفة الإدراكية، خصوصا أن بعض الدراسات نوهت إلى دور بعض المكملات مثل “فيتامين ب 12” في محاربة الزهايمر على سبيل المثال، لكن الدراسات نوهت أيضا إلى وجود بعض المخاطر لهذه المكملات.

وقام مجموعة أطباء من مستشفى جامعة جنيف ومستشفى بريجهام بمراجعة 7 دراسات أجريت على 81 ألف حالة طبية، حيث وجد الباحثون أن مكملاً شائعاً جداً وكثير الاستخدام مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، خاصة بين أولئك الذين تناولوا أكثر من جرام واحد من هذه المكملات يوميًا.

وكشف التحليل  الجديد الذي قام به الأطباء والذي نُشر في مجلة دورية علمية “American Heart Association Circulation” أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية البحرية، أو ما يطلق عليه مكملات زيت السمك، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.

ويسبب الرجفان الأذيني شعور الإنيسان بالضعف والتعب لدى المرضى والدوخة وألم في الصدر والدوار وضيق التنفس، بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة الرياضة لفترات طويلة من الزمن، بحسب تقرير مؤسسة “Mayo Clinic” الطبية.

وتعبر المخاطر طويلة المدى للرجفان الأذيني غير المعالج أسوأ بكثير، حيث حذرت الجمعية القلب الأمريكية من أن الرجفان الأذيني غير المعالج “يجعلك أكثر عرضة للوفاة المرتبطة بالقلب بمقدار الضعف وخمس مرات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية”.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “Eat This, Not That” يمكن عكس مشكلة الرجفان الأذيني من خلال المراجعة الطبية واستشارة الطبيب عند تناول مكملات “أوميغا 3” الدهنية حيث من الممكن أن ينصح الطبيب بتعديل الجرعات وكميتها خصوصا تلك المشتقة من البحر، حيث يمكن أن تساعد الجراحة والعلاج والأدوية في علاج الرجفان الأذيني بشكل فعال.

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