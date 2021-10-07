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أمطار غزيرة وجريان للسيول بعدة مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة

أمطار غزيرة وجريان للسيول بعدة مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

سحب رعدية وجريان للسيول

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع أيضا تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطي والجنوبية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة

درجات الحرارة بمكة والمدينة

أما عن درجات الحرارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فتسجل مكة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، والصغرى 27 درجة مئوية.

بينما تسجل المدينة المنورة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، كما تسجل 27 درجة مئوية كأقل درجة حرارة يوم الجمعة بمشيئة الله.

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