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ما حكم تصوير «الجنة والنار» في مقاطع الفيديو ؟

ما حكم تصوير «الجنة والنار» في مقاطع الفيديو ؟
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تواصل- فريق التحرير
تنتشر في بعض المقاطع المتداولة صور رمزية، يقصد منها تقريب صور نعيم الجنة أو أهوال النار ، يضعها منتجو تلك المقاطع بهدف الترغيب والترهيب.
الدكتور صالح الفوزان عضو  هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وجّه له سؤال، حول تمثيل أهوال يوم القيامة في المقاطع الدعوية؟
وكانت إجابته أن ذلك لا يجوز، لأنه من علم الغيب، حيث لا يجوز تصوير ونشر صور عن الجنة والنار أو الأنهار، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله وهو من الأمور الغيبية.
وأضاف الفوزان أن ذلك نوع من العبث، وأن الدعوة إلى الله تكون بطريق القرآن والسنة، والترغيب والترهيب والبيان يكون من خلالهما.
كما استنكر الشيخ الفوزان من يقومون بحفر حفرة في الأرض على أنها ” قبر” لأجل التذكير والترهيب، منوها أن الترغيب والترهيب يكون بالقرآن، حيث قال تعالى :” فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد”.
وحذّر الفوزان من مثل هذه الأمور والدخول في التكلف، لأنها أمور ما أنزل الله بها من سلطان.

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