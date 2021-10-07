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«خاشع» يوعي أكثر من 17 ألف مصلٍ بمضار التدخين

«خاشع» يوعي أكثر من 17 ألف مصلٍ بمضار التدخين
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تواصل – فريق التحرير:

سجل برنامج “خاشع”، الذي تقيمه جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، منذ بداية العام 2021 وحتى 30 من الشهر الماضي، أكثر من 17 ألف مستفيد من المصلين بعدد من مساجد أحياء محافظة جدة.

وأكد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن برنامج المساجد والذي شمل 66 مسجداً بأحياء محافظة جدة قام بتوعية ١٧٦٣٠ مصل ، ويقوم خلالها فريق كفى بتقديم كلمة توعوية وعرض مرئي عن أضرار التدخين والمخدرات تشمل بروشورات توعوية وعروض مرئية وأعضاء مسرطنة لأشخاص أهلكتهم هذه الآفات.

وبيّن الحمدان أن البرنامج وجد صدى واسعاً بين المصلين والذين توجهوا بالعشرات إلى موعي كفى للسؤال عن كيفية الاقلاع والذين بدورهم يحولهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقي العلاج.

ونوه الحمدان إلى أن البرنامج والذي يستمر على مدى العام لازالت لديه بعض الزيارات لعدد من مساجد أحياء محافظة جدة شاكرا خطباء المساجد على تعاونهم في إنجاح البرنامج .

 

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