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أول تعليق من «جامعة طيبة» على إساءة عضو هيئة تدريس لأحد الطلاب

أول تعليق من «جامعة طيبة» على إساءة عضو هيئة تدريس لأحد الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة طيبة رفضها التام لإساءة أحد أعضاء هيئة التدريس لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد تداول مقطع صوتي للواقعة في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق.

عليه تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغ عبر الطرق النظامية و إطلاعها على الموضوع أعلاه سابقاً ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية واللي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها. وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه .

وتوضح الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.

كما تؤكد الجامعة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما يّنشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية و نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد معالي الوزير.

وأهابت الجامعة بكافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

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