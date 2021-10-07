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«زي وشعارات كاذبة»..الحوثي يسييء للنبي  صلى الله عليه وسلم

«زي وشعارات كاذبة»..الحوثي يسييء للنبي  صلى الله عليه وسلم
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تواصل – فريق التحرير

في الوقت الذي يعيش فيه الشعب اليمني حالة متردية من الحقوق الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، تنشغل المليشيا بنشر احتفالات بدعية، والترويج لها من خلال زي شُهْرة، وكتابة شعارات لا تليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

نشطاء يمنيون تداولوا عدة صور تكشف عن أكاذيب الحوثي  التي يروج لها وأنه من من نسل السلالة النبوية، حيث أظهرت إحدى الصور رجلا بزي مخالف لكل ما تعارف عليه الشعب اليمني الأصيل على مدار تاريخه.

وتظهر الصورة الرجل وهو يرتدي زيا باللون الأخضر الزاهي، وعلق أحد رواد تويتر على الصورة بالقول :” لا حول ولا قوة إلا بالله.. كيف الحوثي مسخ الناس حتى عن آدميتهم.. هل هذا دين؟”.

كما قام  النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي بنشر الصورة وعلق عليها ساخرا :” لتعرفوا لماذا المولد بدعة؟.. لأنه ينهب المال باسمه ويجر الجهلة إلى مخالفة الدين وإحداث ما ليس منه، إليكم حديث رسول الله صلى الله عليه عن اللون الذي يفضله قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بالبَياضِ من الثِّيابِ ، فلْيلْبَسْها أحياؤُكمْ ، وكفِّنُوا فيها موتاكُمْ،فإنَّها خيرُ ثِيابِكمْ).

وانتشرت صورة ثالثة تم تداولها تكشف حقيقة الحوثي وترويجه للأباطيل، حيث تظهر الصورة قيام أحد الأشخاص التابعين للمليشيا وهو يكتب عبارات تدعو لاحتفالية بدعية، خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا :” في حياتي ما لقيت حد يتعمد أن يسييء لرسولنا الكريم “محمد” عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر من ميليشيا الحوثي”.. وذلك لأن الدعوة لما يسمى بالاحتفالية تكتب الشعارات في مكان أشبه بمقلب قمامة، بما لا يتناسب على الإطلاق مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المكان.

 

 

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