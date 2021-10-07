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#دكتور_يسيء_لطالب_طيبه يتصدر الترند.. «تسريبات صوتية»

#دكتور_يسيء_لطالب_طيبه يتصدر الترند.. «تسريبات صوتية»
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #دكتور_يسيء_لطالب_طيبه الترند في المملكة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وسط حالة غضب كبيرة من البعض، بسبب سخرية دكتور من طالب في جامعة طيبة.

وتداول المغردون مقاطع صوتية من محاضرة على ما يبدو يعطيها الدكتور للطلاب، بينما يسخر من طالب لديه “تأتأه” في الكلام ولا يستطيع النطق بشكل صحيح.

وأبدت إحدى المغردات غضبها تجاه رد فعل الدكتور على كلام الطالب بطريقة غير لائقة، معتبرة أن “الأخلاق مهنة قبل الماجستير والدكتوراه”.

بينما قال مغرد آخر :” سؤالي موجه لك.. هل أنت حافظ للقرآن؟ إذا إجابتك بنعم فكيف غفلت عن قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾.. وهل علمت أن من يتأتأ له أجران أجر القراءة وأجر المشقة”.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، والذي تسبب في غضب بين رواد تويتر، بسبب سخرية الدكتور من الطالب.

 

 

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