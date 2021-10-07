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«تطوير التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل هذه الوظائف

«تطوير التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل هذه الوظائف
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر8 وظائف شاغرة في عدة مجالات (إدارية، تعليمية، تربية خاصة) للرجال والنساء من حملة مؤهل البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة سناد للتربية الخاصة (بمكة المكرمة) على النحو التالي:

– أخصائي سمعيات (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس (سمعيات) مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لا يشترط الخبرة).

– مدير السكن والضيافة (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (فندقة، إدارة أعمال، تمريض، تربية خاصة) مع خبرة 10 سنوات في مجال مشابه.

 

– معلم تربية فنية (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس (تربية فنية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

 

– معلم تربية خاصة (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس (تربية خاصة مسار إعاقة عقلية أو توحد أو اضطرابات سلوكية) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.

 

– معلم تربية بدنية (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس (تربية بدنية، تربية خاصة) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

 

– أخصائي نفسي (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس (علم النفس، علم النفس العيادي) مع سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيلي (لا يشترط الخبرة).

 

– مدرب نطق وتخاطب (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس تربية خاصة (مسار إضطرابات النطق والكلام) مع خبرة سنتين و دورات تأهيلية لا تقل عن 70 ساعة في النطق والتخاطب.

 

– أخصائي علاقات عامة وتسويق (مكة المكرمة)

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق، علاقات عامة) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

 

نبذة عن تطوير القابضة:

 

شركة تطوير التعليم القابضة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜاﻣﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، تأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 4 نوفمبر 2008م. ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وتعتبر الذراع الأساس لوزارة التعليم لتطوير برامج التعليم العام بناءاً على الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.

 

طريقة التقديم:

 

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1443/3/1هـ عن طريق الرابط:https://bit.ly/3c6vsqZ

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